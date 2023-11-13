Жители Кубани жалуются на сбои в работе приложения ПСБ

Жители Краснодарского края столкнулись со сбоями в работе приложения Промсвязьбанка (ПСБ). По данным портала Downradar, сбои в работе ПСБ отмечаются в Краснодаре. Также проблемы со входом в приложение возникают у жителей Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Утром жители Кубани сообщили о проблемах в работе мобильного приложения «Сбера». К 15:20 в регионе доля клиентов, которые отметили сбой, увеличилась до 8%.

Татьяна Ручкина

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