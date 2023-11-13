На Кубани 7% пользователей столкнулись со сбоем в работе мобильного банка
На Кубани 7% жителей столкнулись со сбоями в работе мобильного приложения Сбербанка. Сведения об этом опубликованы на портале «Сбой.РФ».
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В целом по России перебои в работе приложения отмечают в 26 регионах РФ. За последние сутки на портале зарегистрировано порядка 2,5 тыс. жалоб.
Ранее на Кубани зафиксировали массовый сбой в работе мессенджера Telegram. 30 октября ресурс зарегистрировал свыше 10 тыс. жалоб за сутки. На работу мессенджера пожаловались 38% жителей Краснодарского края.
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