«Портреты наркоторговца здесь на каждом шагу»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, какой след в истории города оставил известный наркобарон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fredy Amariles / Reuters Фото: Fredy Amariles / Reuters

Колумбия сегодня — Медельин. Город, который стал «туристической меккой страны». Его окружают живописные горы, он утопает в зелени, здесь тепло, красиво, вкуснейшая кухня, фрукты и потрясающе вкусный колумбийский кофе. Ах да, еще в Колумбии самые красивые девушки. С голубыми или даже зелеными глазами.

Сложно представить, что всего 30 назад город и его окрестности содрогались от ужаса, который сеяли здесь самый знаменитый наркобарон планеты Пабло Эмилио Эскобар и его кровавый Медельинский картель. Экскурсия по местам его «боевой славы», конечно, обойдется долларов в 15-20. А портреты наркоторговца на каждом шагу — от стен домов до футболок и мелких сувениров.

Не удивляйтесь, если ваш гид, молитвенно сложив руки, скажет: «Эскобар? Что вы! Он никого не убивал, он ангел — построил целый район для бедняков и футбольное поле!» О, футбол! В латинской Америке это главное божество, а Эскобар, получается, первый после бога. Хотя официальная история далека от этого. Он убивал полицейских, взрывал банки, банкиров, клерков, самолеты, пытал, похищал детей, взорвал посольство США в Боготе. Не давали визу… Его доход исчислялся $60 млн в день.

Ваш гид протестует — вновь руки домиком: «Это не он, это его враги, наркокартель Кали, а сваливали все на него. Политика — грязная штука. Эскобар был добрым, раздавал деньги людям, жирафов любил, бегемотов…» Глаза гида становятся влажными — ему тоже нравятся бегемоты. Когда Эскобара убили, они сбежали из его зоопарка в джунгли. Теперь водятся не только в Африке, но и здесь. Их уже целая банда — штук 70. Выдавливают местную фауну из лесов…

Медельин действительно очень здорово поменялся. Есть шикарные отели, множество ресторанов, кафешек. В кварталах, куда раньше люди боялись заходить, молодежь читает рэп и танцует сальсу. А с небес будто бы усмехается Эскобар: туристы? Что ж, как ни крути, а есть в этом и его немалая заслуга.