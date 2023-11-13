«Особенно любопытно, будет ли модель работать автономно»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новой разработке вендора в сфере искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Samsung Electronics представила собственные инструменты искусственного интеллекта Gauss. О генеративной модели южнокорейская компания рассказала на профильном мероприятии в Сеуле Samsung AI Forum.

Разработка включает в себя три подмодели: Samsung Gauss Language работает с языковыми задачами, Samsung Gauss Code, как нетрудно понять из названия, выполняет роль помощника в вопросах, связанных с кодированием. И еще одна модель — Samsung Gauss Image — предназначена для генерации изображений.

С помощью этих инструментов пользователи смогут обобщать документы, исправлять грамматику и выполнять прочие повседневные задачи, не рискуя персональными данными, привели пример разработчики.

Но самое интересное, что новые сервисы намерены приземлить на физические пользовательские устройства. Речь в первую очередь о смартфонах компании. Особенно любопытно, будет ли Gauss функционировать автономно хоть в каком-то виде.

Ранее вице-президент подразделения Mobile Experience южнокорейского вендора Даниель Эрайоу прямо заявил, что сервис генеративного искусственного интеллекта внедрят в устройства семейства Galaxy. Применять технологии будут к основным функциям, которыми клиенты пользуются ежедневно. Согласно анонсу вице-президента, имплементация Samsung Gauss запланирована на следующий год.

Модель генеративного искусственного интеллекта авторы назвали в честь математика Карла Фридриха Гаусса. Его теория нормального распределения является основой машинного обучения и искусственного интеллекта.