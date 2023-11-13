Суд отклонил иск об исключении из программы реновации дома на Непокоренных

Санкт-Петербургский городской суд отклонил коллективный иск градозащитников, требовавших исключить из программы реновации жилой дом по адресу: проспект Непокоренных, д.13, корп. 3 в Калининском районе Петербурга.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, граждане оспаривали постановление городского правительства №1372 от 25 ноября 2009 года и добивались исключения указанного дома из перечня зданий, планируемых к сносу. Ответчиком по делу выступала администрация Санкт-Петербурга, заинтересованным лицом — ООО «СПб Реновация».

«Суд в удовлетворении административного искового заявления отказал»,— говорится в сообщении пресс-службы судов 13 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Верховный суд РФ отказал петербуржцам в иске против закона о реновации.

Подробнее о данном решении суда — в материале «Ъ-СПб» «Противники реновации исчерпали инстанции».

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