«Моспроекту-3» начислили 57 млн рублей штрафов за просрочку строительства метро

Главное управление по строительству метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода (ГУММиД) пересчитало пени за просрочку продления Автозаводской линии метро до Сенной площади. Как следует из претензионного письма заказчика, за несвоевременную подготовку рабочей документации и просрочку исполнения работ по 15 этапам проекта компании-генподрядчику АО «Моспроект-3» выставлена общая сумма штрафных санкций в размере 57,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пени предложено погасить в течение 10 дней после получения требований ГУММиД. Однако, как показала практика, генподрядчик предпочитает не оплачивать начисленные ему штрафы. Поэтому, скорее всего, эта сумма будет удержана из оплаты при расчетах с заказчиком.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», власти недовольны тем, что «Моспроект-3» не выдерживает графики строительства двух станций метро с перегонными тоннелями в Нижнем Новгороде. Однако в ГУММиД надеются, что компания наверстает упущенное и сдаст объект стоимостью свыше 35 млрд руб. в срок, к концу 2025 года.

Иван Сергеев