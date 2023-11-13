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Коммерсантъ FM
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Didi Global получил первую прибыль с 2021 года

Крупнейший агрегатор такси и оператор каршеринга в Китае Didi Global отчитался о получении чистой прибыли по итогам третьего квартала в размере 376 млн юаней ($51,5 млн). Это первая квартальная прибыль конгломерата с 2021 года, то есть с тех пор, как китайские власти начали оказывать существенное давление на Didi и весь технологический сектор страны.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В июне 2021 года Didi провел IPO в США, в рамках которого компания привлекла $4,4 млрд. Всего через несколько дней после этого Китайское Государственное управление рыночного регулирования (ГУРР) начало расследование в отношении компании. А уже 4 июля CAC приказало всем онлайн-магазинам страны удалить все приложения Didi, в том числе сервис вызова такси.

Позднее СМИ писали о том, что власти Китая еще за несколько месяцев до IPO Didi просили компанию не размещать свои акции в США. 2 декабря 2021 года Didi Global объявила о планах ухода с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и размещения акций на Гонконгской фондовой бирже (HKSE). Листинг на Гонконгской бирже намечен на 2024 год. Наконец, в середине 2022 года Управление КНР по контролю в области киберпространства (CAC) оштрафовало Didi на 8 млрд юаней (около $1,2 млрд) за «нарушения, допущенные при хранении пользовательских данных и нанесшие ущерб национальной безопасности».

В третьем квартале выручка Didi выросла на 25% по сравнению с прошлым годом, до 51,4 млрд юаней ($7 млрд). Количество транзакций в основном сегменте бизнеса компании (сервисы каршеринга и такси в Китае, сервисы доставки еды за пределами КНР) выросло на 33,9% по сравнению с прошлым годом, а их объем – на 36,7% и составил в итоге 91,5 млрд юаней ($12,5 млрд).

На фоне удачных финансовых показателей компания объявила о намерении провести обратный выкуп своих акций на сумму $1 млрд в течение ближайших 24 месяцев.

Кирилл Сарханянц

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