В Свердловской области услуги подорожали почти на 13%

Услуги в Свердловской области за год подорожали на 12,9%. Как следует из данных Свердловскстата, в целом индекс потребительных цен на товары и услуги в январе — октябре 2023 года вырос на 5,4% (относительно показателей аналогичного периода прошлого года).

В частности, цены на продовольственные товары выросли на 2,1%, плодовоовощная продукция — на 6,2%, алкоголь — на 1,4%, непродовольственные товары — на 3,5%.

Напомним, по данным на конец октября,инфляция в регионе увеличилась до 5,9% в сентябре с 4,8% в предыдущем месяце. В целом по стране годовой темп роста цен в сентябре составил 6%.

Полина Хабарова

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