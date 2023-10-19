В сентябре годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 5,9%

Инфляция в Свердловской области увеличилась с 4,8% в августе до 5,9% в сентябре. В целом по стране годовой темп прироста цен в сентябре составил 6%. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Среди причин ускорения инфляции темпов инфляции — ослабление рубля, которое произошло ранее, рост затрат товаропроизводителей и поставщиков услуг, а также увеличение потребительского спроса. Так, подорожали импортные фрукты — бананы, груши и лимоны. После роста цен на импортируемые запчасти к иностранному оборудованию и кормовые добавки подорожали свинина и мясо птицы. На фоне высокой потребительской активности ускорился рост цен на подержанные иномарки. Ослабление рубля также привело к тому, что годовое снижение цен на поездки в ОАЭ замедлилось.

Как отметила экономист Уральского ГУ Банка России Анна Саввулиди, услуги в Свердловской области подорожали из-за роста затрат поставщиков. «Так, у авиаперевозчиков они выросли из-за увеличения цен на авиакеросин. Это привело к ускорению годового роста цен на авиабилеты. У операторов связи увеличились затраты на обслуживание и модернизацию сетей»,— пояснила госпожа Саввулиди.

Кроме того, повышенная потребительская активность жителей Свердловской области на фоне ослабления рубля вызвала рост цен на непродовольственные товары – одежду, обувь и мебель.

По прогнозу Банка России, инфляция в 2023 году в целом по стране составит 6–7%, к цели в 4% вернется в 2024 году и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.

Анастасия Таначева

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