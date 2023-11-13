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Запуск трамваев по маршрутам №6 и №7 в Нижнем Новгороде перенесли на 2024 год

Движение трамваев по маршруту №6 и №7 в Нижнем Новгороде будет восстановлено не ранее 2024 года. Об этом представители нижегородского Центра развития транспортных систем (ЦРТС) сообщили через социальные сети.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Со ссылкой на данные областного минтранса, ЦРТС сообщил, что движение трамваев, работающих на маршрутах от Московского вокзала до центра Сормова и до улицы Ярошенко, остановлено из-за реконструкции путей. В соответствии с графиком, работы по реконструкция путей на этих участках продолжится до конца 2023 года. На этом время введены компенсационные маршруты других видов общественного транспорта.

В феврале текущего года представители ЦРТС утверждали, что движение на трамвайных маршрутах №6 и №7 будет восстановлено до конца 2023 года. В мае эту информацию подтвердили в областной Корпорации развития и пообещали запустить на эти маршруты трамваи «Минин»,которые производятся в Ворсме.

Как в Нижнем Новгороде обновляют трамвайное движение

Как писал «Ъ-Приволжье», замена трамвайных путей и обновление подвижного состава происходит в рамах программы городского электротранспорта с общим бюджетом более 50 млрд руб.

Андрей Репин

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