Российским авиакомпаниям передадут 22 импортозамещенных самолета в 2024 году

Российские авиакомпании получат 22 полностью импортозамещенных самолета SJ-100 в 2024 году. Первые два судна перевозчики должны были получить до конца 2023 года, однако их поставку отложили на более поздний срок. Об этом журналистам сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«У нас по программе два самолета должно было быть передано в этом году и двадцать — в следующем. Мы просто уплотнили программу 2024 года»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Господин Слюсарь объяснил, что задержка запланированных поставок связана с продолжающимися испытаниями двигателей ПД-8. Тестирование двигателя, по его словам, требует усилий, так как это совершенно новая модель.

ОАК совместно с авиакомпаниями, как сказал Юрий Слюсарь, рассматривают вариант предварительной эксплуатации самолетов в составе смешанных экипажей. Перевозчикам «тоже требуется время», чтобы подготовиться к полетам, добавил глава ОАК. Первыми SJ 100 получит компания «Россия» из группы «Аэрофлота».

Ряд источников «Ъ» полагают, что регулярные рейсы на SJ 100 начнутся не ранее второй половины или конца 2024 года. До 2025 года группа «Аэрофлот» должна получить 34 самолета.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Не возлетается любя».

Петр Бузлаев