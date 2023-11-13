В Самаре произошел пожар в доме унтер-офицера Некрасова

Пожар в здании на ул. Ульяновская, 28, произошел в Самаре в понедельник днем. Сообщение о происшествии в Ленинском районе города поступило на пульт оперативных служб в 14:04 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Горела комната на первом этаже на площади 40 кв. м»,— говорится в сообщении.

Огонь удалось локализовать в 14:28. Пожар был ликвидирован в 14:35 (MSK+1).

На месте происшествия работали семь единиц техники и 31 человек.

По информации Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области, по указанному адресу находится дом унтер-офицера Некрасова А.Д. Дом был построен в 1878 году.

В апреле текущего года была установлена историко-культурная ценность здания. В связи с этим дом был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия региона.

Георгий Портнов