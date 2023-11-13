Суд частично удовлетворил иск по стриптиз-клубу на улице Рубинштейна

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск по стриптиз-клубу на улице Рубинштейна, д. 11А.

Как сообщили 13 ноября в объединенной пресс-службе городских судов,

ответчиков обязали в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу восстановить схему отопления, демонтировать часть системы водоотведения, восстановить стяжки участка межэтажного перекрытия.

Также суд установил неустойку в размере 3 тыс. рублей в день в случае неисполнения судебного акта, уточнили в пресс-службе судов.

«Ъ-СПб» писал, что из-за незаконной перепланировки помещения, в котором размещается стриптиз-клуб на улице Рубинштейна, с собственниками судится администрация Центрального района Петербурга. В начале ноября Куйбышевский райсуд провел выездное заседания прямо на месте спора.

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