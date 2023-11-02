Петербургский суд провел выездное заседание в стриптиз-клубе на Рубинштейна

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провел необычное выездное заседание — оно состоялось в стриптиз-клубе X.O. Men`s club. Как рассказали 2 ноября в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, рассматриваемый иск касается незаконной перепланировки помещения. Истцом выступает администрация Центрального района города. Ответчики — собственники помещения Елена и Сергей Сазоновы.

Господа Сазоновы владеют помещением 17Н площадью 142 кв. м в доме 11А по улице Рубинштейна. Его сдают в аренду ООО «Бар-Групп». После проверки администрации было установлено, что в помещении без получения разрешений выполнена самовольная перепланировка и переустройство, а именно: снесены перегородки, частично демонтированы стяжки пола, осуществлена врезка в общедомовые сети водоотведения — то есть затронуто общее имущество многоквартирного дома.

Районная администрация направила предписания о необходимости привести помещения в прежнее состояние либо предоставить разрешительную документацию. Они выполнены не были, после чего истец обратился в суд.

Как отметили в пресс-службе судов, решение о проведении судебного заседания прямо на месте с целью разобраться, кто прав, кто виноват, приняла ведущая это дело судья Ирина Воробьева.

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