Цена вопроса

Майнинг в России еще в 2012 году был увлечением узкой прослойки энтузиастов из мира цифровых технологий, а в 2023 году заставляет правительство всерьез задуматься об изменении принципов недискриминационного доступа к электросетям, до сих пор казавшихся незыблемыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сасим

Фото: пресс-служба НИУ ВШЭ Сергей Сасим

Фото: пресс-служба НИУ ВШЭ

Сам по себе майнинг с точки зрения функционирования энергосистемы обладает рядом положительных качеств. Предсказуемый профиль потребления и ровный график нагрузки вкупе с нечувствительностью к перерывам в энергоснабжении и готовностью полноценно оплачивать как подключение к сетям, так и потребление из сети описывают, казалось бы, потребителя мечты.

Несмотря на это, федеральные ведомства прикладывают титанические усилия для ухудшения условий промышленного майнинга. Минэнерго открыто говорит о намерении кратно повысить тарифы на передачу электроэнергии для майнеров в отдельных регионах и ввести дискриминацию при их подключении к сетям. Основная причина — резкое увеличение энергопотребления. Сейчас промышленные майнеры в России потребляют около 1,7 ГВт, а в ближайшие два года объем может достигнуть 5 ГВт.

Неспособность энергосистемы удовлетворить растущий спрос было решено нивелировать с помощью тарифного инструментария. Это любопытно, поскольку дифференциация тарифов по видам экономической деятельности, как минимум, противоречит принципам котлового тарифообразования.

Кроме того, одна из базовых функций цен — это формирование инвестиционных сигналов. Если в какой-то точке спрос опережает возможности энергосистемы, то рост цен должен являться источником средств для увеличения мощности и ликвидации дефицита. Установление высоких тарифов, целью которых является не увеличение инвестиций, а сдерживание роста потребления, не имеет аналогов в практике отечественного тарифообразования. Эффективность таких мер для стимулирования релокации бизнеса весьма сомнительна, зато они могут привести к уходу легального майнинга в тень.

Реальной проблемой, которой изменение тарифов могло бы помочь, остается рост бытового майнинга. Практика занижения тарифов для населения и компенсации за счет прочих потребителей сформировали условия для паразитирования на бытовом энергопотреблении. В результате, например, в Иркутской области наблюдается взрывной рост полезного отпуска в бытовом секторе на фоне устойчивого снижения численности населения — в том числе, за счет «серого» майнинга.

Локальный дефицит энергетических мощностей во многом вызван дефектами регулируемого ценообразования. Тарифы на передачу сегодня не учитывают особенностей графика нагрузки энергосистемы, что не позволяет эффективно ей управлять.

Вместо того, чтобы, как предлагает Минэнерго, ограничивать подключение майнеров к сетям, можно было бы предложить им более высокие тарифы в часы пиковых нагрузок. Возможно, это бы скорректировало потребительское поведение, позволив снизить остроту дефицита мощности и сохранив при этом возможность для работы легального майнинга.

Экономика будущего не будет подстраиваться под консервативные принципы централизованного энергоснабжения. Можно, конечно, каждый раз устанавливать заградительные тарифы для любой энергоемкой деятельности, не указанной в текущей редакции ОКВЭД, но стоимость предотвращения угрозы дефицита с каждым разом будет только возрастать, повышая привлекательность децентрализованного энергоснабжения.

Сергей Сасим, директор Центра исследований в электроэнергетике ИЭиРИО НИУ ВШЭ