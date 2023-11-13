65% квартир, проданных на стадии стройки в Екатеринбурге – студии и «однушки»

Порядка 65% квартир, проданных на стадии строительства в Екатеринбурге в этом году, были однокомнатные квартиры и студии, посчитали аналитики платформы bnMAP.pro. При этом, в реализованной площади они занимают 47% и формируют около 48% выручки уральских девелоперов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В последние месяцы, на фоне ажиотажных настроений, спрос на рынке жилья Екатеринбурга заметно сместился в сторону компактных квартир. Это привело к корректировке структуры сделок»,— прокомментировали представители платформы. В среднем в Екатеринбурге в этом году продавались квартиры следующей площади: студии — 25 кв. м, однокомнатные квартиры – 40 кв. м, «двушки» – 60 кв. м, трехкомнатные квартиры – 83 кв. м, а четырехкомнатные – 117 кв. м.

Напомним, за год объем выданных ипотечных кредитов в Свердловской области вырос более чем в два раза. Но к концу года, по прогнозам, выдача может сократиться на 30%.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Жилье отдаляется от заемщиков».

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