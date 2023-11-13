В Югре возбудили уголовное дело из-за ДТП, в котором погиб годовалый ребенок

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), в котором погибла годовалая девочка и 38-летний водитель Lada. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла в субботу, 11 ноября, на трассе Нягань — Талинка. По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель Audi при выполнении обгона не убедился в безопасности и столкнулся с Lada Granta, которая ехала во встречном направлении.

В аварии погиб водитель Lada и годовалая пассажирка Audi, еще четыре человека пострадали.

Полина Хабарова

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