В Югре в ДТП погибли годовалая девочка и мужчина, еще четыре человека пострадали

На трассе Нягань — Талинка в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) столкнулись Audi и Lada. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, в аварии погиб водитель Lada и годовалая пассажирка Audi, еще четыре человека пострадали.

Авария произошла в субботу, 11 ноября. По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель Audi при выполнении обгона не убедился в безопасности и столкнулся с Lada Granta, которая ехала во встречном.

«В результате происшествия 38-летний водитель Лады погиб на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи, годовалая пассажирка Audi скончалась в течение суток в медучреждении, водитель иномарки и трое его пассажиров, в том числе семилетняя девочка получили травмы»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова

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