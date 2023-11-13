На территории нефтезавода в Туапсе проверят работу сирен 15 ноября

На территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ» 15 ноября проведут проверку систем оповещения. Об этом сообщила пресс-службы администрации Туапсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Туапсе Фото: пресс-служба администрации Туапсе

В ходе мероприятий будут включены электрические сирены и голосовое оповещение по громкой связи. Проверку начнут с 10:00. К жителям города обратились с просьбой сохранять спокойствие и не покидать рабочие места.

Ранее проверку систем оповещения провели в Майкопе на территории ГЭС и в Ленинградском районе Краснодарского края 7 ноября.

Анастасия Донскова

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