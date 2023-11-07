На Майкопской ГЭС и в Ленинградском районе Кубани включат сирены для проверки

7 ноября в 8:55 на Майкопской ГЭС включат сирены в рамках плановой проверки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Будет производиться промывка гидроузла. Сохраняйте спокойствие, подача звуковых сигналов — плановая»,— подчеркнули в мэрии.

7 ноября также проведут проверку и диагностику работоспособности 37 новых блоков акустического оповещения в Ленинградском районе Кубани. Сирены включатся с 12:00 до 13:00, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Татьяна Ручкина

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