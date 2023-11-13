Депутат Алексей Вихарев передал военным в СВО материалы для паромной переправы

Глава фракции «Единая Россия» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев помог военным приобрести материалы для маскировки паромной переправы в зоне специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева

Ранее к нему обратилось командование одной из войсковых частей с просьбой помочь приобрести необходимое оборудование: стойки из труб разного диаметра и высоты, тросы, зажимы, карабины, стаканы для вставки труб и другие детали. «Военнослужащие рассказали, что разработка абсолютно новая, ранее ее еще никто не использовал»,— рассказал господин Вихарев. Разработка уже опробована на учениях и в боевых условиях.

Ранее Алексей Вихарев посетил военный госпиталь ЦВО и передал медикам инструменты для проведения операций, специальное оборудование, расходные материалы и другие медицинские принадлежности. За полтора года Алексей Вихарев собрал и отправил более 35 гуманитарных грузов на общую сумму более 41 млн руб.

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Ирина Пичурина