Алексей Вихарев передал медоборудование военному госпиталю ЦВО

Руководитель фракции «Единая Россия» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев посетил 354 военный клинический госпиталь ЦВО, сообщила пресс-служба депутата. По просьбе медиков он передал инструменты для проведения операций (костный измельчитель, роторасширитель), медицинский холодильник, передвижной смотровой светильник, а также расходные материалы: маски, бинты и другие медицинские принадлежности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Руководитель фракции «Единая Россия» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев посетил 354 военный клинический госпиталь ЦВО Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Руководитель фракции «Единая Россия» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев посетил 354 военный клинический госпиталь ЦВО Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Руководитель фракции «Единая Россия» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев посетил 354 военный клинический госпиталь ЦВО Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Следующая фотография 1 / 3 Руководитель фракции «Единая Россия» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев посетил 354 военный клинический госпиталь ЦВО Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Руководитель фракции «Единая Россия» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев посетил 354 военный клинический госпиталь ЦВО Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Руководитель фракции «Единая Россия» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев посетил 354 военный клинический госпиталь ЦВО Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева

До этого медучреждение получило от Алексея Вихарева счетчики и медицинские микроскопы, пластины и кортикальные винты, бинты, антисептики и другие необходимые медматериалы. «Я нахожусь на связи с окружным военным госпиталем, оперативно реагируя на просьбы, закупаю необходимое оборудование и медикаменты»,— рассказал господин Вихарев.

По его словам, он поддерживаю общение с командирами подразделений. «Регулярно отправляю им гуманитарные грузы и всегда получаю обратную связь. Будем делать все, что от нас зависит, и поддерживать ребят, ждать их домой невредимыми с победой»,— отметил господин Вихарев. Ранее депутат отправил в зону проведения СВО три квадрокоптера и 10 шумоподавляющих наушников для артиллерийской дивизии. Всего на поддержку медицины и помощь в военных целях Алексей Вихарев потратил более 90 млн руб., за последнюю неделю — около 1 млн руб. В мае эта сумма составила более 36 млн руб.

Ирина Пичурина

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