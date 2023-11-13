Под Новороссийском «Тойота» сбила пешехода

В станице Раевской под Новороссийском в ДТП с «Тойотой» пострадал человек. Пешеход попал под колеса иномарки вечером 11 ноября, сообщили в пресс-службе ГИБДД в понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По информации ведомства, 28-летний юноша переходил дорогу в неустановленном месте. Его сбил 33-летний водитель «Тойоты». На одежде пострадавшего, как отметили в ведомстве, не было светоотражающих элементов.

Пешеход получил различные травмы, его госпитализировали. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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