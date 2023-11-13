Суд оставил под стражей экс-игрока российской футбольной сборной Бугаева

Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Алексея Бугаева, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Бывший игрок сборной России по футболу арестован по обвинению в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков до 31 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бугаев в 2004 году

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Алексей Бугаев в 2004 году

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первомайский райсуд Краснодара отправил экс-футболиста в следственный изолятор 3 ноября после того, как сотрудники полиции обнаружили у него в кармане пакет с наркотическим веществом — производным n-метилэфедрона. По версии следствия, Алексей Бугаев достал из тайниковой закладки почти 0,5 кг наркотика и собирался продать его в Сочи.

Защита обвиняемого просила избрать в отношении господина Бугаева меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, указывая на то, что он проживает в Сочи и имеет устойчивые социальные связи. Краевой суд не нашел оснований для изменения меры пресечения.

Алексей Бугаев в 2004 году выступал за сборную России на чемпионате Европы. Футболист играл в клубах «Торпедо», «Химки», «Томь» и «Краснодар».

Анна Перова, Краснодар