Экс-футболиста сборной России Бугаева арестовали по делу о сбыте наркотиков

Прикубанский районный суд Краснодара арестовал до 31 декабря бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Федоров, ТАСС Фото: Александр Федоров, ТАСС

«Прикубанским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Алексея Бугаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ»,— сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полицейские обнаружили у Алексея Бугаева 0,5 кг наркотического вещества метилэфедрона. Как сказано в сообщении, наркотик он приобрел и хранил «с целью дальнейшего незаконного сбыта».

По данным краевого следственного управления СКР, Алексей Бугаев достал партию наркотика из тайниковой закладки и намеревался перевезти вещество в Сочи, чтобы там продать. В момент поисков закладки на территории Кубанского аграрного университета мужчина привлек внимание полицейских, которые попросили его предъявить документы и показать содержимое карманов.

Экс-спортсмен пытался бежать, но ему это не удалось. В среду, 1 ноября, Алексея Бугаева арестовали на семь суток за неповиновение полиции. Сам господин Бугаев отрицает, что в момент задержания у него были наркотики и он оказывал сопротивление. Алексей Бугаев играл в футбольных клубах «Торпедо», «Химки», «Томь», «Краснодар». В 2004 году выступал за сборную России на чемпионате Европы.

Петр Бузлаев; Анна Перова, Краснодар