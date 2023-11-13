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Коммерсантъ FM
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Молдавский бизнесмен Илан Шор вернулся в Израиль

Основатель запрещенной в Молдавии партии «Шор» Илан Шор вернулся в Израиль после отлета из страны на прошлой неделе. 8 ноября источники издания Jurnal сообщали, что господин Шор на борту частного самолета улетел из Израиля в Стамбул, откуда отправился в Москву.

Илан Шор

Илан Шор

Фото: Телеграм-канал Илана Шора

Илан Шор

Фото: Телеграм-канал Илана Шора

«9 ноября, в 21:34, Шор вернулся в Израиль, однако израильские власти не уточнили, откуда он прибыл. У нас есть только подтверждение того, что он приземлился в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион. Неизвестно, куда он отправился и откуда приехал»,— сообщил телеканалу Moldova 1 глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центю.

В 2019 году Илан Шор бежал из Молдавии, где против бизнесмена возбуждено несколько уголовных дел. Последние годы он живет в Израиля. Кишинев неоднократно просил об экстрадиции бизнесмена, но между двумя странами не заключено договора об экстрадиции. В октябре президент Молдавии Майя Санду говорила, что надеется на выдачу господина Шора.

О ситуации в республике — в материале «Ъ» «Запретительная демократия».

Лаура Кеффер

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