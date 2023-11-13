На Урале бывшего судебного пристава отправили в колонию за взяточничество

Верхнесалдинский районный суд Свердловской области приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима бывшую сотрудницу ФССП РФ за взяточничество в размере 250 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Она признана виновной по ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Как сказано в сообщении, сотрудница ФССП РФ, занимая должность судебного пристава-исполнителя, в период с 2016 по 2021 годы получила взятки общей суммой в размере 250 тыс. руб.

Во время предварительного следствия сотрудники СКР собрали доказательства, допросили около 20 свидетелей, проанализировали документация. Было осмотрено место происшествия и предметы, проведена лингвистическая, фоноскопическая и почерковедческая судебные экспертизы. Расследование уголовного дела осуществлялось при участии сотрудников отдела собственной безопасности областного ГУ ФССП.

«Выявили и задокументировали факты противоправной деятельности должностного лица в ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции из подразделения по борьбе с "беловоротничковой преступностью" и противодействию коррупции ГУ МВД по Свердловской области»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, ранее в Югре начальницу судебных приставов обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, подозреваемая не обеспечила и не проконтролировала своевременность и полноту исполнения приставами служебных обязанностей. (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Полина Хабарова

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