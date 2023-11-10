В Югре начальницу судебных приставов обвинили в превышении полномочий

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) замглавы отделения судебных приставов обвинили в превышении полномочий. По результатам прокурорской проверки против начальницы отделения по Нижневартовску и Нижневартовскому району возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ. Об этом сообщили в СКР РФ по ХМАО.

По версии следствия, подозреваемая не обеспечила и не проконтролировала своевременность и полноту исполнения приставами служебных обязанностей. Из-за этого по нескольким делам не принимались меры по принудительному взысканию алиментов и долгов по ЖКХ. При этом несколько исполнительных производств были возбуждены в отношении самой подозреваемой.

В данный момент следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и ищет причастных к преступлению других должностных лиц.

Ирина Пичурина

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