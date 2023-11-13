Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эксперт «Неометрии»: спрос на недвижимость в Сочи будет увеличиваться

Представители федерального девелопера «Неометрия» выступили на выставке-конференции для участников рынка недвижимости Mallpic в Сочи и озвучили ключевые тренды в отрасли. В частности, заместитель коммерческого директора компании Анна Сапегина рассказала о запросах покупателей жилья на побережье.

«На примере жилого комплекса «Лестория», который «Неометрия» строит в микрорайоне Кудепста в Сочи, мы видим, что большинство людей приобретают недвижимость у моря именно для отдыха. Чтобы проводить там какую-то часть года и пользоваться всеми преимуществами курортной локации. Поэтому задача девелопера при реализации проекта – максимально прислушиваться к пожеланиям покупателей и обеспечивать максимальный уровень комфорта. Начиная от обустройства зарядок для электрокаров на территории жилого комплекса, и заканчивая круглосуточным сервисом гостиничного уровня», — считает Анна Сапегина.

По данным аналитиков компании, в первой половине 2023 года средневзвешенная цена квадратного метра в городе увеличилась на 14%, достигнув 570,6 тыс. руб. При этом структура спроса претерпела изменения – покупатели все чаще стали приобретать жилье в объектах комфорт-класса и выше.

Справка о компании:

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

https://neometria.ru/ Застройщик: ООО СЗ “РОДИНА”. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Реклама.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...