Эксперт «Неометрии»: спрос на недвижимость в Сочи будет увеличиваться

Представители федерального девелопера «Неометрия» выступили на выставке-конференции для участников рынка недвижимости Mallpic в Сочи и озвучили ключевые тренды в отрасли. В частности, заместитель коммерческого директора компании Анна Сапегина рассказала о запросах покупателей жилья на побережье.

«На примере жилого комплекса «Лестория», который «Неометрия» строит в микрорайоне Кудепста в Сочи, мы видим, что большинство людей приобретают недвижимость у моря именно для отдыха. Чтобы проводить там какую-то часть года и пользоваться всеми преимуществами курортной локации. Поэтому задача девелопера при реализации проекта – максимально прислушиваться к пожеланиям покупателей и обеспечивать максимальный уровень комфорта. Начиная от обустройства зарядок для электрокаров на территории жилого комплекса, и заканчивая круглосуточным сервисом гостиничного уровня», — считает Анна Сапегина.

По данным аналитиков компании, в первой половине 2023 года средневзвешенная цена квадратного метра в городе увеличилась на 14%, достигнув 570,6 тыс. руб. При этом структура спроса претерпела изменения – покупатели все чаще стали приобретать жилье в объектах комфорт-класса и выше.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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