В ярославскую школу на уроки ОБЖ закупают макеты гранат и автомата

В новую школу в селе Вощажниково Борисоглебского района Ярославской области закупают учебные макеты автомата Калашникова, магазинов к нему, гранат, и укрытия. Сведения об этом содержатся в документации к электронному аукциону, размещенной на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Аукцион на поставку оборудования в кабинет ОБЖ проводит министерство конкурентной политики Ярославской области. Всего оборудования будет закуплено на сумму 1 млн руб.

Подрядчик должен будет поставить также мини-экспресс лабораторию радиационно-химической разведки, имитаторы ранений и поражений, стрелковый тренажер. В закупку входит аппаратно-программный обучающий комплекс по правилам дорожного движения и модель светофора.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство школы в Вощажникове на 240 учащихся было завершено в июле 2023 года. Стоимость работ составила 520 млн руб.

Антон Голицын