Avito открыл в Москве на Патриарших прудах премиальный пункт выдачи

Сервис объявлений Avito открыл премиальный пункт выдачи заказов на Патриарших прудах в Москве, говорится в пресс-релизе компании (есть у «Ъ»). Открытие приурочено к запуску «Авито Премиум», где будут продавать товары люксовых брендов, прошедших проверку на подлинность. Проводить проверку будет компания Legit Grails.

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Новый пункт выдачи находится в отеле «Марко Поло». Он будет работать с сегодняшнего дня, 13 ноября, по 12 декабря. Чтобы забрать заказ оттуда, надо оформить доставку до пункта по адресу Спиридоньевский переулок, 9 стр. 1.

«Концептуальный пункт выдачи позволит почувствовать опыт премиальной покупки в бутике: гостей, которые заберут свой заказ отсюда, угостят напитками, также у них будет возможность сделать стильные фотографии, отдохнуть в lounge-зоне и примерить покупку в удобной примерочной»,— рассказали в Avito.

По итогам 2022-го финансового года выручка Avito составила 48 млрд руб., увеличившись на 55% год к году. Торговая прибыль сервиса в прошлом году выросла на 32%, до 16 млрд руб. В апреле гендиректор Avito Владимир Правдивый покинул пост, после этого руководство компанией перешло к ее правлению.

Лаура Кеффер