Суд отправил в СИЗО депутата городской думы Томска

В Томске суд сегодня изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу депутату городской думы и бывшему координатору местного штаба Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в РФ) Ксении Фадеевой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал ее адвокат Кирилл Терехин. Причины, по которым суд принял такое решение, защитник не сообщил. Дело депутата слушается в закрытом для СМИ режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», депутата обвиняют в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ; до 12 лет лишения свободы) и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК; до 4 лет лишения свободы). По версии следствия, она призывала томичей выходить на несанкционированные акции зимой и весной 2021 года, манипулируя их сознанием и побуждая к противоправным действиям. В августе 2023 года по делу начался судебный процесс.

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Илья Николаев