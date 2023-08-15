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Депутату зачитали обвинение

Началось рассмотрение дела Ксении Фадеевой, внесенной в реестр экстремистов

В Томске начался суд над депутатом городской думы, экс-координатором местного штаба Алексея Навального (штабы Навального признаны судом экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены) Ксений Фадеевой (внесена в список террористов и экстремистов). Ей вменяют в вину организацию экстремистского сообщества и участие в НКО, посягающей на личность и права граждан. Свое отношение к предъявленному обвинению депутат пока не высказала.

Свое отношение к предъявленным обвинениям депутат Ксения Фадеева пока не высказала

Свое отношение к предъявленным обвинениям депутат Ксения Фадеева пока не высказала

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Свое отношение к предъявленным обвинениям депутат Ксения Фадеева пока не высказала

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Томском суде состоялось первое судебное заседание по уголовному делу бывшего координатора местного штаба Алексея Навального (штабы Навального признаны судом экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены), депутата городской думы Ксении Фадеевой (внесена в список террористов и экстремистов). Один из ее защитников, адвокат Семен Воднев, который только вступил в процесс, заявил ходатайство об ознакомлении с материалами 90-томного уголовного дела, попросив на это 10–14 дней. Судья Дмитрий Худяков прерывать разбирательство не стал. По его решению защитник будет читать материалы следствия в перерывах между заседаниями.

Следственными органами госпожа Фадеева обвиняется в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ, наказание — от 7 до 12 лет заключения) и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ, максимальная санкция — четыре года лишения свободы).

Оглашенное прокурором обвинение Ксении Фадеевой связано с ее работой главой томского штаба Алексея Навального в 2017–2021 годах (штабы Навального признаны судом экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены). Сама экстремистская организация, создателями которой силовики считают оппозиционного политика и «неустановленных лиц», начала работу в 2011 году. По версии следствия, Навальным и его единомышленниками двигали мотивы политической и идеологической ненависти к действующей власти, представителям правоохранительных органов и судебной системы. Целью создания организации якобы было «насильственное изменение конституционного строя, нарушение нормального функционирования органов власти, социальных институтов». Для достижения этих намерений, считает следствие, среди прочего изготавливались видеоролики о коррупции чиновников различного уровня с призывами к совершению  противоправных действий в отношении них, проводились как санкционированные властями, так и несогласованные акции протеста, в том числе с привлечением несовершеннолетних. Сторонники Навального участвовали в выборах различного уровня. «Тем самым создавалась видимость законности борьбы с коррупцией. На самом деле целью участия в выборах был сбор пожертвований на организацию экстремистской деятельности»,— указывается в материалах следствия.

В деле говорится, что экстремистское сообщество «ФБК. Команда Навального», имевшее разветвленную сеть региональных «ячеек», характеризовалось устойчивостью и сплоченностью ее участников. В организации поддерживалась внутренняя дисциплина, соблюдались методы конспирации: вновь прибывшие проходили тщательную проверку, все общение проходило в мессенджерах.

Второй пункт обвинения связан с призывами к участию в несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального в период действия в регионе режима повышенной готовности, объявленного из-за пандемии коронавируса. Они прошли в Томске 23-го и 31  января и 21 апреля 2021 года и собрали соответственного 700, 150 и 130 участников. За совершение различных правонарушений были задержаны более 130 человек, включая несовершеннолетних. «Фадеева, являвшаяся руководителем структурного подразделения экстремистского сообщества, совместно с заместителем координатора Фатеевым (Андрей Фатеев — депутат городской думы, который в декабре 2021 года покинул страну) и неустановленными лицами в составе орггруппы осуществляла пропаганду, то есть распространяла сведения с целью формирования общественного мнения и манипулирования общественным сознанием о деятельности ФБК с побуждением граждан к совершению противоправных деяний»,— подытожила гособвинитель Юлия Карликовская.

Свое отношение к предъявленному обвинению депутат не высказала. Очередное судебное заседание назначено на вторник, 15 августа.

Ксения Фадеева родилась в 1992 году в Томске. Она — выпускница международного факультета управления Томского государственного университета. Свою трудовую карьеру начала в 2014 году менеджером по продажам в ООО «Рекламный дайджест», в 2015–2016 годах работала pr-менеджером в семейном центре «Игромания», в 2016 году устроилась маркетологом в цветочный салон «Цветаева». В сентябре 2020 года она избралась в городскую думу при поддержке проекта «Умное голосование» (он был разработан для поддержки оппозиционных депутатов). На выборах спикера госпожа Фадеева была второй: она уступила пять голосов единороссу Чингису Акатаеву, который в итоге стал председателем гордумы. В 2018–2021 годах госпожа Фадеева не раз попадала в полицейские сводки за организацию несанкционированных акций.

Альберт Константинов, Томск

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