В октябре спрос на аренду жилья в Краснодаре сократился на 15%

Спрос на аренду жилья в Краснодаре в октябре 2023 года сократился на 15% по сравнению с сентябрем. В то же время в Сочи спрос вырос на 6%, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Недвижимость». Всего за год спрос на аренду жилья на платформе вырос на 5%, цены – на 8%

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В Сочи цены на аренду жилья снизились на 16% по сравнению с сентябрем. Олимпийская столица при этом остается в топе городов с самой дорогой арендой – в среднем 38 тыс. руб. В Краснодаре средняя цена сохранилась на уровне 26 тыс. руб. в месяц.

В большинстве городов страны спрос на аренду снизился. Почти на 33% меньше стали интересоваться съемным жильем в Томске и Ставрополе, падение спроса примерно на 25% зафиксировано в Уфе, Ростове-на-Дону, Тюмени и Брянске. Наименьшее снижение спроса показали Москва и Санкт-Петербург – на 10% и 12% соответственно.

Кубань по доступности аренды жилья заняла 66-е место среди регионов страны. Снять квартиру в крае могут лишь чуть больше 40% жителей.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram