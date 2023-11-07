Кубань заняла 66-е место по доступности аренды жилья

Краснодарский край оказался на 66-й строчке по доступности аренды жилья. Рейтинг составило «РИА Новости».

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Позволить себе снять квартиру могут менее половины семей в регионе — 40,2%. Доход семей, необходимый для оплаты аренды жилья и повседневных расходов, должен составлять минимум 89,2 тыс. руб.

Адыгея по доступности аренды жилья заняла 71-е место. В республике снять квартиру могут себе позволить 38,7% семей. Их доход должен составлять 73,3 тыс. руб.

Следующую строчку в списке занимает Севастополь. В регионе лишь 38,6% семей могут арендовать жилье. Их доход должен составлять не менее 98,8 тыс. руб.

Крым находится в списке на 80-й строчке. В республике могут позволить аренду жилья 22,4% семей. Их доход должен быть не менее 93,1 тыс. руб.

Самым доступным регионом для аренды жилья стала Кемеровская область. Там позволить снять жилье могут 70,2% семей, а их доход должен составлять 75,1 тыс. руб. Меньше всего семей могут снять квартиру в Кабардино-Балкарской республике — 13,1%, при этом их доход должен превышать 92,6 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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