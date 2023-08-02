Число абортов на Кубани снизилось на 14%

Число абортов в Краснодарском крае за первое полугодие 2023 года снизилось на 14,4%, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«За первое полугодие 2023 года зрегистрировано 1542 прерываний беременности, за аналогичный период 2022 года — 1802»,— уточнили в министерстве.

По данными Минздрава России, количество всех абортов в стране уменьшилось в прошлом году на 3,9% (с 411 тыс. в 2021 году до 395 тыс.). В целом с начала девяностых число абортов в стране снижается в среднем на 6% в год. В официальную статистику включены данные как государственных, так и частных клиник.

Вместе с тем, как пишет “Ъ” со ссылкой на данные аналитиков фармрынка, в 2022 году выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции — на 50–60%. По данным аналитической компании RNC Pharma, общий объем потребления препаратов для медикаментозных абортов в 2022 году составил 1,4 млн упаковок. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов предполагает, что серьезный рост спроса на препараты для медикаментозного аборта в 2022 году может быть связан с общей информационной повесткой.

По мнению социолога Алексея Фирсова, в условиях, когда «сокращается горизонт планирования», людям действительно «некомфортно заводить детей».

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram