Девелопер «Неометрия» провел масштабный репортаж из Сочи

Федеральный девелопер «Неометрия» провел масштабный НЕО-репортаж из разных точек побережья города Сочи. Трансляция проводилась в формате «Нескучного» путешествия в рамках международной выставки Mallpick. Репортаж посмотрело более 4 тыс. человек, среди которых потенциальные покупатели недвижимости, инвесторы, риелторы и многие другие.

Во время трансляции представители «Неометрии» рассказали о главных точках притяжения знаменитого курортного города и его преимуществах для покупателей различных видов недвижимости. Девелопер поделился разработанными сценариями для жизни и инвестирования, воплощёнными в его проектах, и необходимыми кейсами при выборе объекта рядом с морским побережьем.

Также в эфире эксперты компании подробно рассказали, какие факторы влияют на выбор недвижимости – это локация, транспортная доступность, площадь, надежность застройщика, инфраструктура, количество комнат, экология и планировочные решения. Преимущества недвижимости в Сочи при этом очевидны – субтропический климат, знаменитые горнолыжные курорты, федеральная территория «Сириус», а также инфраструктурный потенциал. Стоит отметить, что с 2002 г. по 2030 г. на развитие качества городской среды выделено 146 млрд рублей.

Во время прямого эфира представители компании также показали преимущества жилых комплексов «Неометрии», включая и объекты в Новороссийске. Благодаря этому зрители смогли своими глазами увидеть перспективы проектов комплексного развития территорий, узнать о готовности комплексов, планах строительства объектов инфраструктуры и организации рекреационных зон, рассмотреть нюансы планировочных решений.

По словам экспертов компании, в некоторых проектах около 70% продаж осуществляется удаленно, поэтому застройщик интегрировал и развивает функцию дистанционных сделок. «Наша компания не случайно решила организовать такой репортаж и поделиться собственными кейсами и экспертизой. Амбиции «Неометрии» масштабны – мы на рынке недвижимости уже 13 лет и за это время ввели в эксплуатацию около 1 млн кв. м. На данном этапе мы реализуем 10 проектов и 12 проектов готовится к запуску. Более того, девелопер является лидером среди игроков рынка на черноморском побережье», – отметила Анна Сапегина, заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия».

«Каждый из специалистов федерального девелопера «Неометрия», принимающих участие в эфире, отработал на высший балл – как по синхронности, так и по коммуникации и информативности. Благодаря этому удалось получить максимально подробную и актуальную информацию по комплексам, что поможет в успешной и оперативной реализации объектов», – прокомментировал Виктор Частников, брокер по курортной недвижимости АН ЛЕТО Недвижимость.

«На мероприятии удалось получить не только большое количество полезной информации, но и заряд положительного настроения. Особенно запомнился формат zoom-конференции непосредственно с объектов – менеджеры рассказывали о проектах интересно и эмоционально, все факты и преимущества были четкими и максимально доступными для восприятия», – отметила Татьяна Медведева, брокер ГК «Империя».

В Сочи «Неометрия» реализует такие проекты, как жилой комплекс «Флора» с благоустроенной зеленой набережной и полноценной инфраструктурой, жилой комплекс «Лестория», который находится рядом с уникальным природным заповедников, а также гостиничный комплекс премиум-класса «Нескучный сад», где воплощены актуальные тенденции мировой гостиничной индустрии. В 2023 году компания полностью завершила строительство ЖК «Фрукты» на федеральной территории «Сириус».

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

https://neometria.ru/ Застройщик: ООО СЗ “РАФСТРОЙ”, ООО СЗ “Зелёная горка”, ООО СЗ “Югстрой Регион”, ООО СЗ “РОДИНА”, ООО СЗ “БЕЛЫЕ РОСЫ”, ООО СЗ “ЮфоИнвест”. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф