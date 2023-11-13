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Коммерсантъ FM
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«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Облигации с плавающей процентной ставкой

Банк ВТБ предлагает новый инструмент — облигации, доходность по которым привязана к ключевой ставке российского Центрального банка. Что это за инструмент? Как инвесторам стоит им пользоваться? И на что обратить внимание в первую очередь? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с начальником управления продаж инвестиционных продуктов ВТБ Private Banking ВТБ Асланбеком Начоевым.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— Почему ВТБ решил выпустить такой инструмент? И в чем основная привлекательность этого типа облигаций?

— Мы шли вслед за требованиями и ожиданиями клиентов, потому что новая реальность двухзначной ключевой ставки и дальнейшей неопределенности денежно-кредитной политики, конечно же, ставит перед нами вопросы. Например, как быть с процентным риском, с риском того, что ставка пойдет выше или останется такой же высокой, либо все-таки удастся переломить тренд, и она пойдет вниз? Ровно по этой причине флоатеры, то есть облигации с купонами, привязанными к уровню ключевой ставки, стали пользоваться большим спросом у инвесторов. Если говорить о переоценке, купоны ежемесячные, соответственно, раз в месяц идет отсечка по уровню ключевой ставки, и держатель получает доход на уровне той самой ключевой ставки.

В чем плюсы? При повышении ключевой ставки — а это вполне возможно, потому что двузначные уровни, я думаю, с нами надолго — клиент следует тренду. Чем он жертвует? Если тренд переломится, и ставка пойдет резко вниз, конечно же, по флоатерам изменится стоимость номинала облигаций. Но текущие обстоятельства нас больше подводят к тому, что высокая ключевая ставка — долгосрочный тренд. И эксперты не исключают, что она еще вырастет, если это будет необходимо по макроэкономическим показателям.

— Помимо регулярных заседаний у Центробанка бывают и внеочередные. Как быстро вы реагируете, как быстро меняется ставка по купону в зависимости от решений регулятора? Или это происходит каждый месяц в какое-то конкретное число?

— Да, это происходит по первому числу месяца. Ставка на следующую купонную выплату утверждается за три дня до выплаты по предыдущему купону. Самый наглядный пример — последнее повышение, которое произошло в пятницу, 27 октября, то есть это три рабочих дня до среды, 1 ноября. Ставка изменилась на 15%. Будь заседание в понедельник, изменения пришлось бы ждать до декабря.

— Каков порог входа для инвесторов? И в какие сроки можно приобрести данные бумаги?

— Здесь есть очень важное ограничение — это бумаги для квалифицированных инвесторов. Они привязаны напрямую к ключевой ставке, поэтому это ограничение, которое регулятор на нас накладывает. Но сама цифра минимальных инвестиций достаточно радостная — 10 тыс. руб.

— То есть так она дробится от общего портфеля, верно?

— Да, совершенно верно. При этом срок самого выпуска составляет три года. И в нем можно поучаствовать через брокера ВТБ. Вы можете также принять участие и через своего брокера, но технически лучше все-таки через нас.

— Чтобы лишних комиссий не было, я так понимаю?

— Верно.

— И вопрос о рисках — естественный вопрос для любого инвестора, особенно в нынешних условиях. Стопроцентная защита капитала у вас есть. А какие есть риски и есть ли возможность досрочного погашения в связи с этим выпуском облигаций?

— Это стандартная облигация банка ВТБ. В ней нет ни колл-опциона, ни пут-опциона, поэтому ни досрочный выкуп со стороны банка, ни досрочное погашение со стороны клиента не предусматривается. При этом важно еще раз обратить внимание, что риск, который клиент берет на себя, — это тот самый риск резкого снижения ставки. При резком снижении ставки цена флоатера вырастет меньше, чем цена облигации с фиксированным купоном.

Можно сказать, что флоатер — это некий разумный компромисс между интересами эмитента и инвестора, золотая середина, которая позволяет всем достигнуть консенсуса. Сейчас розничный инвестор составляет уже почти 80% рынка. Раньше таких условий, чтобы флоатеры выпускались так массово, просто не было.

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