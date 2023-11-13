СК РФ взял на контроль ситуацию с нерасселенным аварийным домом в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об итогах проверки ситуации с аварийным домом в Самаре. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Основанием для вмешательства Александра Бастрыкина стало обращение к нему жительницы Самары в приемную главы СК РФ «ВКонтакте». Женщина сообщила, что проживает в доме 1948 года постройки.

Здание разрушается, «целостность его кровли нарушена, из-за чего осадки стекают в жилые помещения граждан», говорится в сообщении ведомства. При этом, по словам заявительницы, дом не обслуживается, а подъездные пути к нему отсутствуют.

В 2015 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. Но чиновники не обозначили сроков его расселения.

Жители неоднократно обращались по этому поводу в компетентные органы, но безуспешно. СУ СК РФ по Самарской области начало процессуальную проверку по поступившему обращению.

Ранее Александр Бастрыкин поручил региональному следствию провести проверку из-за ситуации с расселением жильцов аварийного дома в поселке Светлодольск Самарской области. В 2017 году дом был признан аварийным.

Установлено, что здание непригодно для проживания. Степень его износа превышает 70%.

В сентябре текущего года владельцы помещений в доме получили уведомление о том, что надо покинуть здание. При этом новое жилье не было предоставлено гражданам. В настоящее время они арендуют недвижимость за свой счет.

Георгий Портнов