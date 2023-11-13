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Коммерсантъ FM
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В Приморье вновь выявлен очаг африканской чумы свиней

На свинокомплексе «Русагро-Приморье» в селе Григорьевка Михайловского района выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). В мае текущего года на других свиноводческих комплексах ООО «Русагро-Приморье» в Михайловском районе — «Ленинский-1» и «Ленинский-2» — также были выявлены очаги АЧС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Вспышка АЧС выявлена на племенном репродукторе "Русагро-Приморье". На предприятии в Михайловском районе введен карантин. В данный момент ведутся мероприятия в соответствии с установленными правилами»,— говорится в комментарии руководителя ветинспекции Приморского края Станислава Крушинского, который «Ъ» предоставила пресс-служба правительства региона.

По данным Telegram-канала Amur Mash, из-за АЧС предстоит отправить на убой более 38 тыс. свиней. В пресс-службе правительства края цифру оперативно уточнить не смогли.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в мае в связи с распространением инфекции подписал распоряжение о карантине. Как заявлялось, количество свиней, подлежащих санитарной ликвидации на ООО «Русагро-Приморье», составило не более 12% от общего подголовья в крае.

2 ноября власти Приморья сообщили, что «на крупнейшем свинокомплексе Приморья победили АЧС». Карантин на двух свиноводческих комплексах, «Ленинский-2» и «Ленинский-1», был отменен. Тем не менее в правительстве края признавали, что оставался «один очаг заболевания — в селе Кроуновка Уссурийского городского округа».

Очаг АЧС был обнаружен в личном хозяйстве в селе Кроуновка в сентябре. Там «под изъятие» попало 308 свиней.

Алексей Чернышев, Владивосток

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