«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения объектов транспортировки нефти в Беларусь

«Россети Тюмень» завершили ремонт высоковольтной подстанции для компании «Транснефть – Сибирь». Объект находится в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Выполненные в рамках оказания нетарифных услуг работы повысили надежность электроснабжения линейной производственно-диспетчерской станции «Южный Балык».



Энергетики отремонтировали основное оборудование питающего центра: два силовых трансформатора 110 кВ, два элегазовых выключателя и шесть разъединителей. Для стабильного функционирования центра питания специалисты также провели техобслуживание устройств релейной защиты и автоматики. Работы на электроустановке завершились высоковольтными испытаниями с привлечением передвижной электролаборатории.

Ремонт подстанции 110 кВ «Южный Балык» позволил «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения объектов линейной производственно-диспетчерской станции, от стабильной работы которой зависит функционирование в том числе магистрального нефтепровода, связывающего крупнейший нефтегазоносный регион России с Беларусью.

АО «Россети Тюмень»