В Свердловской области две пенсионерки пытались поджечь военкомат и поликлинику

В Асбесте (Свердловская область) в четверг, 9 ноября, подожгли крыльцо поликлиники, которая находится возле военкомата. Подозреваемая — 69-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Антитеррористической комиссии (АТК).

По данным АТК, подозреваемая пенсионерка стала жертвой мошенников. «Они в течение месяца через интернет-мессенджер организации, признанной в России экстремистской, убеждали ее в необходимости поджечь здание военкомата, в котором, по их словам, находились мошенники»,— сказано в сообщении. Позже было установлено, что после поджога женщине перевели 30 тыс. руб.

В этот же день 55-летняя женщина планировала в Каменске-Уральском поджечь военкомат. Перед этим с ней общались мошенники, которые представились сотрудниками Центробанка, ФСБ и судебным приставом. Как сообщили в АТК, они позвонили женщине по видеосвязи и сообщили, что в военкомате, где нужно совершить поджог, находятся мошенники, которые хотят завладеть ее недвижимостью. За видеозапись поджога ей пообещали 150 тыс. руб.

Напомним, 5 февраля задержали Николая Юрьева. По версии следствия, он планировал кинуть «коктейль Молотова» в окно военкомата в Новоуральске (закрытый город в Свердловской области). Ему предъявили обвинения в содействии террористической деятельности (ч.1 ст. 205.1), подготовке к теракту (ч.1 ст. 30 и ч.2 ст. 205), а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3). Сейчас по уголовному делу проходит процесс допроса свидетелей.

Полина Хабарова

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