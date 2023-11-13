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Коммерсантъ FM
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Порты Австралии возобновили работу после кибератаки

DP World Australia, крупнейший оператор морских портов Австралии, возобновил свою работу в полном объеме, сообщает Reuters. Работа нескольких портов была приостановлена в минувшую пятницу из-за кибератаки на сервера компании.

На терминалы, которыми управляет DP World Australia, приходится примерно 40% всех грузов, прибывающих в Австралию и отправляемых из нее. Из-за сбоя были задержаны прибытие или отправка более 30 тыс. контейнеров. Полиция Австралии проводит расследование кибератаки.

Компания заявила, что протестировала «все ключевые системы» минувшей ночью и возобновила работу портов. Правда, пока в ограниченном режиме. DP World Australia рассчитывает осуществить отправку и получение всего 5 тыс. контейнеров за ближайшие сутки через четыре порта, которыми управляет компания. Это менее четверти от нормального объема работ, выполняемых компанией за сутки.

Кирилл Сарханянц

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