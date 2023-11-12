Несколько крупных австралийских портов приостановили работу из-за кибератаки

Сегодня, 12 ноября, работа нескольких австралийских крупных контейнерных терминалов, в том числе в Мельбурне, Сиднее и Брисбене, остается приостановленной из-за кибератаки на оператора портов компанию DP World Australia. Сегодня министр внутренних дел Австралии Клэр О’Нил назвала инцидент «серьезным и продолжающимся».

Кибератака произошла в пятницу. Из-за сбоя были задержаны прибытие или отправка более 30 тыс. контейнеров. На терминалы, которыми управляет DP World Australia, приходится примерно 40% всех грузов, прибывающих в Австралию и отправляемых из нее. Компания заявила, что тестирует работу различных систем, которые могли пострадать из-за атаки и «имеют критически важное значение для возобновления нормальной работы и регулярного грузового движения». Полиция Австралии уже начала расследование кибератаки. В компании также отметили, что проверяют, не произошло ли в результате кибератаки утечки конфиденциальных данных.

Когда будет восстановлена полноценная работа терминалов, неизвестно. Как пишет The Sydney Morning Herald со ссылкой на экспертов в сфере логистики, полное восстановление может занять несколько недель, и это грозит ростом цен в стране. «Инцидент касается самых разных товаров. Все, что импортируется с помощью контейнеров, будет затронуто, от лекарственных препаратов до игрушек на Рождество. В полной мере оценить воздействие можно будет через несколько дней»,— отметил Пол Залай, глава Грузового и торгового альянса, объединяющего австралийских импортеров и экспортеров.

Яна Рождественская