«Американцы уже не понимают, чего хочет Вашингтон»

Дональд Трамп лучше справится с международными кризисами. Опрос Bloomberg и компании Morning Consult показал, что жители США считают 45-го президента предпочтительным кандидатом, если речь заходит о внешней политике. Респондентов спрашивали о том, кто из претендентов на пост главы Белого дома в 2024 году сможет разрешить три международных проблемы: напряженность между США и Китаем, конфликт России и Украины, а также войну между Израилем и «Хамасом». По каждому из вопросов республиканец смог опередить своего оппонента Джо Байдена. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что внешняя политика остается слабым местом нынешнего президента США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Если Байден проиграет выборы 2024 года, то основными причинами фиаско можно будет назвать Афганистан, Украину и Израиль. Считается, что американцы, голосуя за кандидата в президенты, в первую очередь обращают внимание на собственный карман. Если в нем тесно от купюр, то действующий президент почти гарантированно остается на вторую каденцию. Хотя бывают и исключения. Большую часть срока при Трампе американская экономика чувствовала себя прекрасно, но случился COVID-19, и неоднозначный подход президента оказался важнее всего остального.

У Байдена с экономикой вроде все тоже в порядке. В стране минимальный уровень безработицы, и даже инфляция уже не вызывает серьезных опасений. Хотя есть и негативные признаки. В августе агентство Fitch снизило кредитный рейтинг США с тройного A до AA+. В обосновании специалисты сослались на высокую долговую нагрузку и ожидания ухудшения фискальной ситуации в течение следующих трех лет. В минувшие выходные и Moody’s изменило прогноз со «стабильного» на «негативный», оставив при этом высший уровень — тройное A.

Но все-таки не эти макроэкономические показатели заботят сегодня американцев. Судя по данным социологов, куда больше внимания в США обращают на возраст и здоровье Байдена, а еще на его невнятную международную политику. По сути, все годы своего президентства он пытается затмить позорные кадры эвакуации американских войск из Кабула.

Считалось, что поддержка Украины придаст лидеру демократов имидж решительного и последовательного борца за свободу. Но в течение почти двух лет американцы пребывают в растерянности. Они уже не понимают, чего хочет Вашингтон: действительно помочь Украине или просто удержать ее на плаву, поддерживая военный конфликт в Восточной Европе на маленьком огне?

Если последнее, то куда уходят столь значительные бюджетные ассигнования? И почему в рамках помощи Киеву финансируется закупка зерна для третьих стран или обучение английскому языку всех беженцев в США? Еще любопытнее получилось с Израилем. Поддержав Израиль в начале войны, Байден уже начинает пятиться назад и почти в полный голос призывает премьер-министра Биньямина Нетаньяху к гуманитарному прекращению огня.

В итоге произраильски настроенные избиратели к нему не идут, а крайне левые, наоборот, отворачиваются. Согласно результатам последних опросов, Байден уступает Трампу в шести колеблющихся штатах. Именно в тех, где победа три года назад обеспечила ему высший пост.

Эта ситуация может привести к появлению дополнительных кандидатов в первую очередь с либеральной стороны. Выборы они, конечно, не выиграют, но голоса отберут именно у демократов. По традиции сторонники республиканцев куда консервативнее в этом отношении, и даже не симпатизируя Трампу, в час Х они отдадут ему свой голос.

Но это случится через год. При условии если за оставшееся время Джо Байден так и не сможет довести хоть один свой международный проект до победы. И заодно показать себя человеком не только слова, но и дела.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".