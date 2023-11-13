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К ярославскому управлению Росприроднадзора присоединят ивановское и владимирское

К Верхне-Волжскому межрегиональному управлению Росприроднадзора с центром в Ярославле присоединят межрегиональное управление по Ивановской и Владимирской областям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В сообщении ведомства говорится, что соответствующий приказ о реорганизации был подписан 24 октября Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. В результате присоединения Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора становится правопреемником по всем правам и обязанностям Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее аналогичную процедуру прошло ярославское УФАС. К нему в рамках реорганизации присоединили костромское и оно стало называться «Ярославским межрегиональным УФАС России».

Алла Чижова

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