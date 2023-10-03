В Костроме будет работать подразделение Ярославского межрегионального УФАС России. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил исполняющий обязанности руководителя управления Иван Паутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вывеска Ярославского УФАС до реорганизации

Фото: УФАС России по Ярославской области Вывеска Ярославского УФАС до реорганизации

Фото: УФАС России по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ходе реорганизации к Ярославскому УФАС было присоединено Костромское. Как уточнили в ведомстве, межрегиональное управление начало работу 27 сентября.

«В городе Кострома будет располагаться подразделение Ярославского межрегионального УФАС России, которое будет в полном объеме осуществлять функции по контролю за соблюдением отраслевого законодательства. Обжалование решений будет производиться в арбитражном суде по месту регистрации того подразделения, которым было принято обжалуемое решение»,— сообщил «Ъ-Ярославль» и.о. руководителя Ярославского межрегионального УФАС России Иван Паутов.

Вопрос о том, как изменится численность сотрудников после реорганизации в Ярославле и Костроме, господин Паутов оставил без ответа.

Антон Голицын