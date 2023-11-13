Белгородские власти опровергли информацию о попытке прорыва диверсантов

В ходе еженедельного оперативного совещания белгородский губернатор Вячеслав Гладков и представители Шебекинского округа опровергли информацию о «напряжении ночью в районе Шебекина». Совещание традиционно транслировалось в соцсетях.

Представитель округа заявил, что «не было ничего». «То есть еще одна фейковая информация, которая пытается разогнаться для увеличения аудитории»,— констатировал господин Гладков.

Ранее отдельные Telegram-каналы утверждали, что украинская диверсионная группа якобы пыталась прорваться в районе Шебекина на территорию Белгородской области на автомобиле с буквой Z и была уничтожена пограничниками.

Что происходит в Черноземье в связи со спецоперацией на Украине 13 ноября — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин