На Алтае осужден мужчина, финансировавший запрещенное объединение «СССР»

На Алтае суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за участие и финансирование «Союза Славянских Сил Руси» («СССР», организация признана экстремистской и запрещена в России). Фигурант дела А. В. Зарубин признан виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности общественного объединения, запрещенного судом в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). По версии следствия, с 2019 по 2021 год он активно участвовал в деятельности этой организации на территории Алтая, собирал и переводил ей денежные средства.

«Суд, с учетом исследованных в судебном заседании доказательств, личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, наличия смягчающих наказание обстоятельств, приговорил Зарубина А. В. к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок восемь лет»,— уточнили в суде.

В июле следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии завершило расследование и направило в суд уголовное дело в отношении 60-летней местной жительницы, входившей в объединение «Союз Славянских Сил Руси». Ее обвинили в склонении и вербовке родственников и знакомых для участия в деятельности экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ).

Лаура Кеффер