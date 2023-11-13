В Ленобласти задержан начальник ОВД Выборгского района Ленобласти

Сотрудники собственной безопасности МВД задержали по подозрению в получении взяток на 8 млн руб. за покровительство незаконной рубке леса начальника управления ОВД России по Выборгскому району Ленобласти Романа Ильина, сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Задержание прошло 13 ноября утром. Задержанного доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о взятке (ст. 290 УК РФ).

В пресс-службе напомнили, что в конце октября за превышение полномочий задержали начальника экономической полиции Выборга Владимира Катановича. Он покровительствовал «черным» лесорубам, которые незаконно рубили лес в Выборгском районе Ленобласти. В полиции установили, что к коррупционной схеме причастен господин Ильин. За покровительство преступникам, которые незаконно вырубали лес, он получил взятки на сумму более 8 млн руб., установили в полиции.

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